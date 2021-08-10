شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل القائمة الإفريقية للكاف قبل 15 أغسطس الجارى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل مسئولو نادي الزمالك القائمة الإفريقية لفريق الكرة الأول إلي الاتحاد الإفريقي "كاف" قبل يوم 15 أغسطس الجاري وهو الموعد الأخير الذي حدده الكاف لاستقبال قوائم الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا.

ومن المنتظر أن يستقر كارتيرون علي القائمة الافريقية عقب مباراة الاتحاد السكندري اليوم في الجولة الـ 29 للدورى، ومن المنتظر ان تضم القائمة الافريقية للزمالك جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة الموسم الماضي لحين الانتهاء من ملف الصفقات الصيفية علي ان يتم قيد الصفقات الجديدة في الأماكن الشاغرة بقائمة الموسم الحالي عقب إتمام التعاقد رسميا، ويحق للزمالك إرسال القائمة حتي موعد أقصاه 15 أغسطس الجارى وفقا للوائح الكاف والتي تنص ايضا علي أن آخر موعد لتسليم أسماء الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية هو اليوم 10 أغسطس.

في سياق مختلف فوجئ مسئولو نادى الزمالك بمغالاة المغربى أشرف بن شرقى فى طلباته المادية من أجل تجديد تعاقده مع الزمالك، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، بعدما تطرقت بعض الأحاديث بين إدارة النادى واللاعب ومحاميه الخاص إلى الشروط المالية التى يرغب بن شرقى فى الحصول عليها وفقا لعقده الجديد.

وكشف مصدر داخل الزمالك بطلب اللاعب ما يزيد عن 2 مليون يورو فى الموسم الواحد بدون تحمل الضرائب، وأضاف المصدر أن الزمالك قرر تأجيل الحديث فى ملف تجديد بن شرقى لنهاية الموسم الحالى حتى يحافظ اللاعب على تركيزه وخوفا من تأثير الحديث فى الملف على الفريق مما يهدد المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم.

في المقابل أكد سيد مرعي، وكيل اللاعبين، أن الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، لتجديد التعاقد معه، وقال مرعي ، إن الزمالك قطع شوطا بنسبة 99% للتجديد مع بن شرقي وتم الاتفاق على كل التفاصيل.

وأضاف وكيل اللاعبين: "الزمالك سيعلن قريبًا عن التجديد لأشرف بن شرقي والأمور محسومة بين الطرفين واتفقوا على كل شيء".

وتابع، إن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قرر تأجيل كل صفقات الصيف لحين انتهاء الفريق من بطولة الدوري، مؤكدًا أنه رفض فتح ملف صفقات الصيف حاليًا حتى لا يتأثر لاعبو الفريق.

واختتم حديثه قائلا: "حسين لبيب هدفه الحفاظ على تركيز اللاعبين في هذا التوقيت ولا يريد أن يقال إن الزمالك فاوض أي لاعب أو صرف مقدم أي صفقة جديدة في هذا التوقيت حتى لا يتأثر باقي اللاعبين".