شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. الزمالك يتفوق على الاتحاد السكندرى قبل موقعة الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الزمالك مباراة فريقها أمام الاتحاد السكندرى، التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد الإسكندرية، لاسيما بعدما أصبحت الجولات المتبقية فى المسابقة المحلية تُحدد بطل الدورى بنسبة كبيرة خاصة بعدما تساوى الأهلى والزمالك فى نقاط الدورى الممتاز، حيث احتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأحمر صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة وتعادلا فى 7 لقاءات ولكل منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.

ويستعرض ”الخليج 365” أبرز المشاهد التى شهدتها مواجهات الزمالك والاتحاد السكندرى قبل الموقعة المرتقبة بينهما فى الدورى الممتاز..

- الزمالك يتفوق على الاتحاد السكندرى فى مواجهاتهما منذ موسم 1987 - 1988

لا شك أن مواجهات الزمالك والاتحاد السكندرى لها بريقها التاريخى على مدار تواجدهما فى مسابقة الدورى الممتاز، الذى انطلق منذ عام 1948 – 1949، لكننا هنا بصدد أن نسرد تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندرى منذ موسم 1987 – 1988، أى منذ 33 عاما، لنجد أن الفريقين تواجهوا فى تلك الفترة 66 مباراة، من بينهم 63 مباراة فى الدورى الممتاز، و3 مباريات فى بطولة كأس مصر، شهدت تفوقًا كاسحًا لقلعة ميت عقبة.

فاز الزمالك فى 49 مباراة خلال تلك الفترة، فيما فاز الاتحاد السكندرى فى 7 مواجهات فقط، وتعادلا فى 10 مباريات، أما على المستوى التهديفى فقد سجل لاعبو الزمالك فى 120 هدفًا واستقبل 39 مباراة.

- الفوز الأكبر للزمالك على الاتحاد السكندرى فى تاريخهما

خلال المباريات الـ 66 كان أكبر فوز حققه الزمالك على الاتحاد السكندرى، موسم 2002 – 2003، وفاز على الفريق السكندرى بخمسة أهداف دون رد.

ثم حقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الثانية، وتحديدًا يوم 4 أغسطس 2018.

- نتبجة آخر مباراة جمعت بين الزمالك والاتحاد السكندرى

فاز الزمالك على الاتحاد السكندرى، فى آخر مباراة جمعتهما وتحديدًا يوم 7 من شهر فبراير الماضى، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى، بهدفين دون رد، أحرزهما أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء ويوسف أوباما.