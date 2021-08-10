الامارات | مدرب الزمالك السابق يكشف سبب تفوق الأهلي دائماً في نهاية الدوري المصري (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق يكشف سبب تفوق الأهلي دائماً في نهاية الدوري المصري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدرب الأسبق للمنتخب العراقي، ونادي الزمالك المصري، البرازيلي، جورفان فييرا، عن سبب تفوق الأهلي المصري الدائم على فريق الزمالك في نهاية الدوري والحصول على لقب البطولة، معتقدا أن هناك سببان لهذا التفوق.

وقال فييرا، في تصريح خاص لـ "الإمارات اليوم": "هناك سببان الأول أنه لا يوجد استقرار فني واداري داخل النادي، ما بين الحين والأخر يرحل مجلس إدارة ويأتي أخر وكذلك النادي يستهلك مدربين عده في الموسم الواحد، هذا يخلق حالة من عدم الاستقرار بالنسبة للفريق".

وأضاف: "مشكلة الزمالك دائما أنه يبدأ الموسم بشكل قوي ولا يستطيع أن يحافظ على تلك الاستمرارية حتى النهاية على العكس من الأهلي الذي يملك قدرة كبيرة في الأمتار الأخيرة على انهاء سباقات المنافسة بقوة"."

وعن رحلته مع فريق سموحة المصري وعما ردده رئيس النادي المصري بأنه رحل عن تدريب الفريق لأنه يُحب المال، أوضح فييرا: ر"ئيس نادي سموحه الذي لا أحب أن أذكر اسمه لا يقول الحقيقة وهو يعلم ذلك جيداً لأنني على مدار مسيرتي التدريبية لم أترك نادياً أو منتخباً لوجود عرض مالي أفضل منه، أحترم على الدوام تعاقداتي، ولكني لا أحب من أي شخص أن يتدخل في عملي".

وتابع: "رئيس نادي سموحه كان يريدني أن أعمل عنده وليس عند الفريق لم أستجب في يوما للإملاءات التي كان يحاول أن يفرضها عليَ، وعارضته بشده، كنت أحاول أن أقنعه بأن دوره أن يكون رئيسا للنادي ولا ينبغي أن يقوم بأدوار أخرى".

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