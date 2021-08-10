- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يخضع لمسحة خلال 48 لمعرفة موقفه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع بدر بانون مدافع النادى الأهلى لمسحة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل معرفة موقفه من التماثل للشفاء من فيروس كورونا، الذى أصيب به مؤخراً.
وغاب بدر بانون عن مباراة سيراميكا التى أقيمت السبت الماضى فى الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة بسبب إصابته بفيروس كورونا وسيغيب كذلك عن مباراة الإسماعيلى غداً للسبب ذاته.الاهلى يوضح موقف بدر باون بعد إصابته بكورونا
وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن المسحة الطبية التى أجراها بدر بانون أمس الأول الأحد، بعد تعرضه للإصابة بكورونا جاءت إيجابية للمرة الثانية.
وقال أبو عبلة إن بانون سوف يجرى مسحة جديدة خلال اليومين المقبلين للاطمئنان على حالته، موضحاً أن اللاعب يخض حالياُ للبروتوكول العلاجي للتعافي من الفيروس.
بدر بانون يغيب عن تدريبات الأهلي بسبب إرتفاع درجة حراراته
وغاب بانون عن تدريبات الأهلي بعد شكوى من ارتفاع في درجة الحرارة، وأجرى مسحة طبية أولى جاءت نتيجتها إيجابية، وخضع لمسحة طبية ثانية أمس الأول جاءت نتيجتها أيضًا إيجابية، ويخضع اللاعب للبروتوكول العلاجي والعزل المنزلي.
الأهلي يستعد للإسماعيلي
وأدى الأهلى مرانه أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء في إطار منافسات الجولة 29 في بطولة الدوري الممتاز ، واشتمل مران الأهلي على جانب بدني، فيما ركز بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على تدريبات الكرة وتنفيذ الجزء الخططي.
ومن المقرر أن يتوجه الأهلي إلى الإسكندرية الثلاثاء، للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.