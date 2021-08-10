شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يخضع لمسحة خلال 48 لمعرفة موقفه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع بدر بانون مدافع النادى الأهلى لمسحة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل معرفة موقفه من التماثل للشفاء من فيروس كورونا، الذى أصيب به مؤخراً.

وغاب بدر بانون عن مباراة سيراميكا التى أقيمت السبت الماضى فى الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة بسبب إصابته بفيروس كورونا وسيغيب كذلك عن مباراة الإسماعيلى غداً للسبب ذاته.

الاهلى يوضح موقف بدر باون بعد إصابته بكورونا

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن المسحة الطبية التى أجراها بدر بانون أمس الأول الأحد، بعد تعرضه للإصابة بكورونا جاءت إيجابية للمرة الثانية.

وقال أبو عبلة إن بانون سوف يجرى مسحة جديدة خلال اليومين المقبلين للاطمئنان على حالته، موضحاً أن اللاعب يخض حالياُ للبروتوكول العلاجي للتعافي من الفيروس.





بدر بانون يغيب عن تدريبات الأهلي بسبب إرتفاع درجة حراراته

وغاب بانون عن تدريبات الأهلي بعد شكوى من ارتفاع في درجة الحرارة، وأجرى مسحة طبية أولى جاءت نتيجتها إيجابية، وخضع لمسحة طبية ثانية أمس الأول جاءت نتيجتها أيضًا إيجابية، ويخضع اللاعب للبروتوكول العلاجي والعزل المنزلي.





الأهلي يستعد للإسماعيلي

وأدى الأهلى مرانه أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء في إطار منافسات الجولة 29 في بطولة الدوري الممتاز ، واشتمل مران الأهلي على جانب بدني، فيما ركز بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على تدريبات الكرة وتنفيذ الجزء الخططي.

ومن المقرر أن يتوجه الأهلي إلى الإسكندرية الثلاثاء، للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.