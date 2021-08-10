شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرازق: استاد الإسكندرية على مسافة واحدة مع جميع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الرازق مدير هيئة استاد الإسكندرية أن إدارة الملعب تقف على مسافة واحدة مع جميع الأندية وليس ناديا بعينه، وقال عبد الرازق فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الجهات الأمنية مسئولة عن المتواجدين والحضور داخل الملعب ونحن نتعاون معهم من أجل أن نخرج المباراة إلى بر الأمان ونتمني أن يسود الهدوء بين الفريقين".

وأضاف: "العاملين فى استاد الإسكندرية بذلوا جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية من أجل أن تكون أرضية الملعب بهذا الشكل المميز".

ويواجه نادى الزمالك في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء الاتحاد السكندرى على استاد الإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الزمالك لتكرار مباراة الذهاب وتحقيق الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على الأهلى في الصراع على بطولة الدورى، حيث حقق الزمالك الفوز على زعيم الثغر بهدفين نظيفين عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء ويوسف أوباما.

يدخل الزمالك اللقاء فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة، جمعها من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 7 لقاءات، وتعرض للهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 51 هدفًا، وتلقت شباكه 18 غيرها.

وسيعود للفريق الأبيض في مباراة اليوم الثنائى إمام عاشور ويوسف أوباما، بعد انتهاء إيقافهما نتيجة حصولهما على ثلاثة إنذارات، وهو ما أبعدهما عن مباراة زعيم الفلاحين الأخيرة.