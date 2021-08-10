شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: اتحاد الكرة أبلغنا بالمشاركة فى الكونفدرالية منذ فترة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن مباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية بسبب الطريقة التى يلعب بها اليونانى تاكيس جونياس.
وقال بسيوني فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "بيراميدز يضم لاعبين كبار أصحاب إمكانيات فنية عالية ولكن نجحت فى اللعب بأكثر من طريقة داخل الملعب وفرضنا أسلوبنا على بيراميدز رغم غيابنا عن اللعب أكثر من شهر ونصف".
وأضاف: "فترة قبل التوقف طلائع الجيش كان يسير بشكل مميز ويحقق نتائج جيدة، لكن خلال فترة التوقف لعبنا 6 مباريات ودية من أجل تجهيز اللاعبين بدنيا بشكل جيد".
وأكد عبد الحميد بسيوني أن اتحاد الكرة أبلغ مسئولى النادى بمشاركته فى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بالموسم المقبل خلال الفترة الماضية، وقال بسيونى: "تم إبلاغنا منذ فترة بالمشاركة فى الكونفيدرالية باعتبارنا وصيف كأس مصر وكنت أتمنى المشاركة فى البطولة الأفريقية لكونه حدث تاريخى، وبالتأكيد أشعر بالغضب من هذا القرار بإقصائنا من المشاركة".
وأضاف: "كنت أتمني المشاركة فى أفريقيا لكى أصنع تاريخ لنادى طلائع الجيش فى البطولة الأفريقية لكن أتمنى التوفيق للأندية المصرية المشاركة".
وأكد عبد الحميد بسيوني صعوبة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بسبب رغبة الفريقين فى تحقيق الفوز، وقال: "الزمالك والاتحاد يرغبان فى الفوز بسبب منافسة الأول على بطولة الدوري هذا الموسم مع الأهلي وزعيم الثغر يسعي للتأهل إلى الكونفيدرالية".
وعن رأيه فى مستوى مهند لاشين: "لاعب يملك إمكانيات فنية وبدنية عالية للغاية وروح قتالية ولديه إمكانية كبيرة فى إفساد هجمات المنافس ويملك شخصية قوية ويستطيع اللعب فى الزمالك ويجمع بين القوة والمهارة".