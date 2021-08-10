شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: اتحاد الكرة أبلغنا بالمشاركة فى الكونفدرالية منذ فترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن مباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية بسبب الطريقة التى يلعب بها اليونانى تاكيس جونياس.

وقال بسيوني فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "بيراميدز يضم لاعبين كبار أصحاب إمكانيات فنية عالية ولكن نجحت فى اللعب بأكثر من طريقة داخل الملعب وفرضنا أسلوبنا على بيراميدز رغم غيابنا عن اللعب أكثر من شهر ونصف".

وأضاف: "فترة قبل التوقف طلائع الجيش كان يسير بشكل مميز ويحقق نتائج جيدة، لكن خلال فترة التوقف لعبنا 6 مباريات ودية من أجل تجهيز اللاعبين بدنيا بشكل جيد".