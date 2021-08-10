شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رامى عاشور موهبة استثنائية تجمع بين الفن والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد رامى عاشور بطل الإسكواش موهبة استثنائية فى ظل تمتعه بعدة أنشطة على صعيد الفن و الرياضة، خاصة أنه اتجه خلال الفترة الأخيرة إلى الغناء وقدم أكثر من أغنية.

ونجح رامى عاشور فى تقديم أغنية فى وسط الناس ظهرت هى ومن بعدها أغنية حماسية للرياضيين بعنوان أبطالنا كتير، لاسيما أنه أعلن مؤخرا طرح أغنية جديدة بعنوان النار القايدة.

وأعلن رامى عاشور، أسطورة الاسكواش المصري، اعتزاله اللعب بشكل نهائى في 22 أبريل 2019، مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا بعد الآن على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى .

ولد رامي عاشور فى 30 سبتمبر عام 1987، واحترف الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.

وحصل فنان الإسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014 .

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009،2017 .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب رامى عاشور فى الصور التالية :