شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب عرضاً سعودياً لإعارة لاعبه الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادى الأهلى عرضاً من الدورى السعودى لضم الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق، بعدما أعلن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر أن الفريق ليس بحاجة لجهود المهاجم الكونغولى فى الموسم المقبل.

وبات رحيل بواليا عن الأهلى مسألة وقت فى ظل عدم استغلاله الفرص التى منحها له الجهاز الفنى طوال الموسم الجارى.

ورغم أن بواليا سجل هدفين مؤثرين فى مباراتى الإنتاج الحربي وأسوان منذ أيام إلا أن هذا لم يُغيّر من وجهة نظر الجهاز الفني للفريق بضرورة رحيل اللاعب وعدم بقائه فى القلعة الحمراء.

وارتبط اسم بواليا الفترة الماضية بعروض من الدورى المحلى وتحديداً من سيراميكا وناديه السابق الجونة بجانب عرضاً سعودياً ينتظره الأهلي بشكل رسمي لإتمام الصفقة.