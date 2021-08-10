شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حسام حسن أمام الزمالك قبل المواجهة الـ16 مع زعيم الثغر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضيفًا ثقيلاً على نظيره الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر أن تجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى مباراة تتسم بالقوة والندية بين الفريقين، خاصة وإن كل منهما يبحث عن تحقيق هدفه، حيث يرغب الزمالك فى اقتناص الثلاث نقاط من أجل إعتلاء صدارة جدول ترتيب الدورى، في حين يرغب زعيم الثغر فى الفوز من أجل اقتحام المربع الذهبى.

وفي مباراة الزمالك وزعيم الثغر، يوجد مواجهة خاصة بين الفارس الأبيض وحسام حسن المدير الفني السابق له ولبيراميدز وللمصرى البورسعيدى والاتحاد السكندري ولسموحة.

15 مباراة جمعت حسام حسن أمام الزمالك.

14 مباراة جمعت حسام حسن أمام الزمالك فى الدورى المصرى.

مباراة واحدة جمعتهما فى كأس مصر وخسرها الزمالك 2 / 0 أمام المصرى.

4 أندية تولى حسام حسن قيادتها أمام الزمالك: "المصرى والاتحاد وبيراميدز وسموحة".

3 انتصارات حققها حسام حسن على الزمالك.

3 تعادلان فى تاريخ مواجهات حسام حسن والزمالك

9 هزائم تلقاها حسام حسن من الزمالك

3-3 المباراة الأكثر تهديفًا بين حسام حسن عندما تولى قيادة بيراميدز أمام الزمالك.

2/0 أكبر فوز حققه حسام حسن على الزمالك.

2/1الهزيمة الأكثر تكرارا لحسام حسن أمام الزمالك.

12 هدفًا سجلتها الأندية التى قادها حسام حسن أمام الزمالك.

19 هدفًا استقبلتهم شباك الأندية التى قادها حسام حسن أمام الزمالك.

2/0 آخر مواجهة جمعت حسام حسن مع الزمالك إبان قيادته للإتحاد السكندرى فى الدور الاول للدوري

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفً.

في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء، وتعادل فى 8، وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 32 هدف.