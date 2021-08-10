شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض احتراف محمد شريف وأفشة في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي مناقشة أية عروض تخص ثنائي الفريق الأحمر محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، أيا كانت حجم المغريات المالية المعروضة للظفر بخدمات الثنائي في الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتبارهما من العناصر الأساسية في صفوف الأهلي ولعدم وجود نية في إطلاق سراح أحدهما في الميركاتو الصيفي، بناءا على رغبة الجهاز الفني.

وأخطر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إدارة النادي بعدم التفريط في الثنائي أقشة وشريف لاسيما بعد اهتمام أندية خارجية بالتعاقد معهما في الصيف المقبل، سواء من اسكتلندا وتركيا بالنسبة لأفشة أو أندية تركية وأخرى فرنسية بالنسبة لمحمد شريف، وهو ما رحبت به إدارة الأهلي وقررت عدم بيع الثنائي.

وترغب إدارة الأهلي في الحفاظ على القوام الأساسي بالفريق والذي نجح في تحقيق نجاحات كثيرة في الموسمين الماضيين سواء بالفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين أو السوبر الإفريقي أو الدوري وثالث كأس العالم للأندية وأخيرا كأس مصر، من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني في بناء فريق قوي قادر على الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.