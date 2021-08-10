ليونيل ميسي يرد على عرض برشلونة الأخير.. ماذا قال؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

رد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني السابق، على العرض الأخير الذي قدمه النادي الكتالوني لتجديد تعاقده لفترة إضافية.



وكان برنامج "لا بورتريا" الإسباني قد فجر مفاجأة مدوية، فجر الثلاثاء، بعدما أكد أن نادي برشلونة قدم عرضا جديدا للاعب الأرجنتيني، رغم الإعلان عن رحيله عن الفريق في وقت سابق، حيث أكد أن فيران روفرتر، الرئيس التنفيذي للنادي الكتالوني، هو من يتولى التفاوض.

صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أكدت أن العرض الأخير الذي قدمه برشلونة لتجديد تعاقد ليونيل ميسي جاء متأخرا للغاية، وهو ما دفع اللاعب الأرجنتيني لرفضه.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، من أجل إتمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن ميسي سيوقع مع باريس سان جيرمان على عقد يمتد لموسمين مقابل راتب سنوي قيمته 40 مليون يورو، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وكان من المُقرر أن يسافر ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، أحد يومي الأحد أو الإثنين، ولكنه أجل سفره مرتين في ظل عدم الاتفاق مع النادي الباريسي على تفاصيل الانتقال.