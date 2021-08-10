إثارة الساعات الأخيرة.. برشلونة يعلّق انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان ويقدم العرض النهائي

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت الساعات القليلة الماضية إثارة كبيرة في قضية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة الإسباني وانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر موقع قناة La Porteria أن علاقة ميسي مع الفريق الكتالوني لم تنته، موضحأً أن إدارة نادي برشلونة قدمت عرضاً أخيراً للنجم الأرجنتيني للبقاء في الفريق.

وأوضح الموقع أن العرض الأخير تم تقديمه بعد مؤتمر الوداع الذي نظمه "البرغوث" الأرجنتيني والذي كان قد أعلن من خلاله أنه قدم كل شيء من أجل أن يبقى في الفريق، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة فرضت على الطرفين الرحيل.

وأكد أن العرض تم تقديمه بعد المؤتمر الصحفي الوداعي، حيث يتفاوض فيران ريفرتر، المدير التنفيذي لبرشلونة، مع النجم الأرجنتيني وممثليه من أجل الاتفاق على العرض الأخير.

وأشار الموقع إلى أن خيار بقاء ميسي في برشلونة لم يغلق نهائياً، على الرغم من الأنباء التي تحدثت عن قرب انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

ولم يكشف الموقع تفاصيل العرض الأخير الذي تقدمت به إدارة برشلونة لليونيل ميسي.

وقالت وسائل إعلامية أن النجم الأرجنتيني ما زال في منزله ببرشلونة، حيث التقى بعض أصدقائه ويتواجد صحفيون بجوار المنزل، كما تحاول بعض جماهير برشلونة الضغط عليه من أجل البقاء وتحضر قرب منزله لوداعه والهتاف باسمه.

في الوقت ذاته، ما زالت جماهير باريس سان جيرمان تنتظر وصوله إلى باريس بفارغ الصبر وترابط قرب مطار لو بورجيه على أمل أن تحط طائرته من برشلونة.

والخميس الماضي، أعلن نادي برشلونة عن رحيل ليونيل ميسي مؤكداً أنه "لم يعد قادراً على تحمل التكاليف المرتفعة للنجم الأرجنتيني."

وخلال المؤتمر الصحفي الوداعي، قال ميسي إنه يحاول أن يتصرف بتواضع واحترام، مضيفاً: "لدي أمل أن يكون هذا ما تبقى مني عندما أغادر برشلونة".

ولم يتحدث ميسي عن وجهته المقبلة بعد مغادرة برشلونة، في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الصحفية أنه سيتوجه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلق النجم الأرجنتيني على ذلك بالقول إن باريس سان جيرمان احتمال، مضيفا: "لكن لا شيء تم تحديده".