شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. وليد صلاح الدين يتلاعب بالرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة إن كانت مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار مهما مر عليها الوقت، وهو ما ينطبق على هدف وليد صلاح الدين في الرجاء المغربى في البطولة العربية.

واجه الأهلى نظيره الرجاء المغربى في نهائي البطولة العربية عام 1996، حيث سجل مجدي طلبة الهدف الأول للأهلى من ركلة ركنية، لكن بصير صلاح الدين أدرك التعادل سريعا لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

ودخل وليد صلاح الدين بديلا لرضا عبد العال مع بداية الشوط الثاني، واستطاع الحصول على ركلة جزاء تقدم لها هادي خشبة ليسجل الهدف الثاني للأهلي، ليأتى الدور على وليد صلاح الدين الذى تلاعب بدفاع الرجاء مسجلا بطريقة لا تُنسى، والمعروف حتى الآن بتعليق الراحل محمود بكر "عاوز يجيب جون تاريخى".

وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استقر بشكل شبه نهائى على إقامة مباراة الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا والرجاء المغربى بطل كأس الكونفدرالية يوم 24 سبتمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحصد الأهلي بطولة السوبر الأفريقى للمرة السابعة فى تاريخه، بعدما فاز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مايو الماضى باستاد جاسم بن حمد بنادى السد فى العاصمة القطرية الدوحة.