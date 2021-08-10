ما هي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع بعض المباريات المهمة سواء في المنطقة العربية أو مناطق أخرى من العالم.



البطولات الرسمية ستكون عربية اليوم، حيث تستمر مباريات الجولة الـ29 في الدوري المصري الممتاز، كما ستقام مباراة نهائي كأس الرابطة الجزائري.

أيضًا ستقام مباراتان في إطار الجولة الـ13 من الدوري الأردني، كما تبدأ في أقصى غرب الكرة الأرضية مباريات ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس.

سيواجه غزل المحلة نظيره وادي دجلة في الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز.

وفي نفس التوقيت، سيواجه مصر المقاصة نظيره سيراميكا كليوباترا، بينما ستجمع قمة المساء بين الزمالك والاتحاد السكندري.

وتقام اليوم الثلاثاء موقعة نهائي كأس الرابطة الجزائرية، حيث ستجمع المباراة بين شبيبة القبائل ونجم مقرة.