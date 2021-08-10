شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل أسماء الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا للكاف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترسل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، أسماء الأندية المصرية التي تشارك في النسخة الجديدة من البطولات الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خاصة أن اليوم هو الموعد النهائي.

واستقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على ترشيح ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في النسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا، على أن يشارك النادي المصري في الكونفدرالية بوصفه صاحب المركز الثالث حاليا.

جاء ذلك بعدما استقرت اللجنة على اعتماد ترتيب الأندية في الجدول قبل آخر موعد لارسال القائمة غدا الثلاثاء وهو أخر موعد لارسال أسماء الأندية وفقا لقرار الكاف.

وينتظر اتحاد الكرة ما ستسفر عنه مباريات الدوري لتحديد الفريق الرابع المشارك في بطولات أفريقيا بالنسخة الجديدة وتحديدا الكونفدرالية الأفريقية.

وتتنافس 3 فرق على المركز الرابع في جدول الدوري حتى الآن وسيتم الحسم عقب مباريات الدوري حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل اليوم وهو أخر موعد لإرسال الأندية ، والأندية الثلاثة هي سموحة والاتحاد السكندري وبيراميدز.