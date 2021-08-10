شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة اليوم.. شاهد هدفي الزمالك في الاتحاد بثنائية بلقاء الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى الزمالك في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، الاتحاد السكندرى على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الزمالك لتكرار مباراة الذهاب وتحقيق الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على الأهلى في الصراع على بطولة الدورى، حيث حقق الزمالك الفوز على زعيم الثغر بهدفين نظيفين عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء ويوسف أوباما.

يدخل الزمالك اللقاء فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة، جمعها من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 7 لقاءات، وتعرض للهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 51 هدفًا، وتلقت شباكه 18 غيرها.

وسيعود للفريق الأبيض في مباراة اليوم الثنائى إمام عاشور ويوسف أوباما، بعد انتهاء إيقافهما نتيجة حصولهما على ثلاثة إنذارات، وهو ما أبعدهما عن مباراة زعيم الفلاحين الأخيرة.

في المقابل، يأمل حسام حسن في تحقيق المفاجأة والفوز على الزمالك، للمحافظة على حظوظه في إنهاء الدورى بالمربع الذهبى، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وتعرض للهزيمة في 9 لقاءات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا، وتلقت شباكه 32 غيرها.