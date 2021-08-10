شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يستدرج سيراميكا الليلة بالجبل الأخضر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مصر المقاصة نظيره سيراميكا في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى برباعية مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة فيما خسر سيراميكا برباعية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل مصر المقاصة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.

ويتطلع محمد عبد الجليل، المدير الفنى لمصر المقاصة، لخطف الثلاث نقاط الليلة لتساهم فى دفع الفريق الفيومى للمركز الخامس بجدول المسابقة لاسيما أن المقاصة لم يحقق الفوز فى الدورى منذ فوزه على غزل المحلة فى الجولة 25 للمسابقة فى 17 يونيو الماضى حيث خسر من زعيم الثغر 2-1 ثم من الزمالك 2-0 بكأس مصر ثم من الزمالك بهدف دون رد فى الدورى قبل أن يتعادل 1-1 مع وادى دجلة ثم خسر من الاهلى 4-1 ويبحث عبد الجليل عن فوزه الأول مع المقاصة منذ توليه المسئولية.

في المقابل أكد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا للاعبيه أن مباراة المقاصة تساوى ستة نقاط ولابديل أمام الفريق للفوز بها لتصحيح مساره بعد سلسلة النتائج المتراجعة بالفترة الأخيرة، ويغيب عامر عامر حارس مرمى سيراميكا عن مباراة الليلة للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مواجهة الاهلى.