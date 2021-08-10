شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستضيف وادى دجلة الليلة فى مواجهة الجريحين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف غزل المحلة نظيره وادى دجلة في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بثلاثية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة فيما خسر غزلان دجلة من الاهلى بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً

فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

وطالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات للوصول لنقطة الأمان بالبقاء في الدوري الممتاز وبداية خطة تحسين وضع الفلاحين بجدول المسابقة في الأسابيع المتبقية للمسابقة

فيما طالب عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالتمسك بالامل الأخير للبقاء بين الكبار عن طريق الفوز بالمباريات المتبقية في المسابقة وخوضها بلغة مباريات الكئوس للهروب من الموقف الصعب الذى يعيشه الفريق منذ بداية الموسم.