شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال استعداداته لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء غداً الاربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخوض الفريق مرانه الاخير ثم يعلن ايهاب جلال قائمة المباراة التى تتوجه للاسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات الأهلى الأخيرة بالدوري، لاسيما موقعة سيراميكا التى فاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد مساء السبت الماضى وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف للمارد الأحمر قبل ملاقاته ،وتلقى النادى الإسماعيلى اخطاراً من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يفيد بإيقاف حسين السيد مارسيلو لاعب الفريق مباراة واحدة أمام الأهلى بعد طرده في لقاء بيراميدز الأخير بالجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2.

وسجل جهاد جريشة حكم المباراة في تقريره سبب الطرد بأن حسين السيد منع فرصة محققة لفريق بيراميدز وهو ما يستوجب إيقافه مباراة واحدة بحسب لائحة المسابقات بالجبلاية ليعود مارسيلو لصفوف الدراويش بداية من مواجهة الزمالك المقبلة بالدوري.

وتعادل الإسماعيلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق لحساب مؤجلات الجولة الــ25 بمسابقة الدورى المحلى.