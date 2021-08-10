شكرا لقرائتكم خبر عن جنا الألفي: الفوز الثالث يمنحنا الثقة في تحقيق حلم كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جنا الألفي، لاعبة منتخب مصر لكرة السلة الناشئات تحت 16 سنة، عن سعادتها عقب تحقيق الفوز الثالث على التوالي، وذلك بالفوز على المنتخب الأوغندي 17/89، وظهور المنتخب بمستوى فني متميز طوال فترات المباراة.

وقالت كابتن منتخب الناشئات: "نخوض جميع مباريات البطولة بكامل تركيزنا، بعد أن أغلقنا سريعا صفحة الفوز على منتخب الجزائر، وبالتاكيد التركيز الآن المواجهة الأهم في البطولة أمام منتخب مالي القوي".

وأضافت "الألفي"، إن المنتخب يستعد بشكل قوي منذ شهر نوفمبر الماضي، فضلا عن خوض معسكر في صربيا، وهو ما انعكس بشكل كبير على الأداء خلال البطولة الأفريقية.

واختتمت جنا الألفي تصريحاتها بتوجيه الشكر إلى والدها إيهاب الألفي، المدير الفني لمنتخب السيدات لكرة السلة على مساندته طوال الفترة السابقة ، مؤكدة أن هدف جميع اللاعبات هو الحصول على كأس أفريقيا، خاصة وأن البطولة تقام داخل مصر، وهو ما يعزز فرص منتخبنا في تحقيق اللقب والتأهل إلى بطولة العالم.

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية لكرة السلة ناشئين وناشئات والمؤهلة لكأس العالم دون 18 عاما، وذلك بعد اعتذار مالي عن تنظيم البطولة لأسباب أمنية.

وتضم البطولة الأفريقية للناشئين سبعة منتخبات هي: "الجزائر، الجابون، أوغندا، تشاد، كوت ديفوار ومالي" إلى جانب المنتخب المصرى، فيما يشارك في بطولة الناشئات منتخبات "الجزائر، الجابون، أوغندا، مالي، تشاد ومصر".