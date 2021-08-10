شكرا لقرائتكم خبر عن سيد مرعي: الزمالك حسم التجديد لبن شرقي.. وتأجيل الصفقات لحين انتهاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد مرعي، وكيل اللاعبين، أن الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، لتجديد التعاقد معه، وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك قطع شوطا بنسبة 99% للتجديد مع بن شرقي وتم الاتفاق على كل التفاصيل.

وأضاف وكيل اللاعبين: "الزمالك سيعلن قريبًا عن التجديد لأشرف بن شرقي والأمور محسومة بين الطرفين واتفقوا على كل شيء".

وتابع، إن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قرر تأجيل كل صفقات الصيف لحين انتهاء الفريق من بطولة الدوري، مؤكدًا أنه رفض فتح ملف صفقات الصيف حاليًا حتى لا يتأثر لاعبو الفريق.

واختتم حديثه قائلا: "حسين لبيب هدفه الحفاظ على تركيز اللاعبين في هذا التوقيت ولا يريد أن يقال إن الزمالك فاوض أي لاعب أو صرف مقدم أي صفقة جديدة في هذا التوقيت حتى لا يتأثر باقي اللاعبين".