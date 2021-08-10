شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الثلاثاء، فريق المقاولون العرب، تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمباراة الجونة المرتقبة، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وعاد فريق المقاولون من الإسكندرية مساء الأحد، عقب خوض مباراة المصري، ومن المقرر أن يخضع اللاعبين لتدريبات استشفائية لتأهيلهم للقاء الجونة.

كانت مباراة الدور الأول بين المقاولون والجونة قد انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ورصد نادي المقاولون العرب مكافآت خاصة للاعبين، لتحفيزهم للفوز في المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام، واستهدف المقاولون تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات من أجل الخروج بالفريق من النفق المظلم بعد تراجع النتائج مؤخراً والابتعاد عن دائرة الهبوط.

وعقد محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة، جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بضرورة التحلي بالروح والإصرار لتحسين وضع الفريق في جدول الدورى العام.

وشدد عادل، على أهمية الفوز في اللقاءات المرتقبة للابتعاد عن دائرة الخطر فى الجدول ووضع ذئاب الجبل فى مكانهم الطبيعى بين الفرق.