شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: عبد الله السعيد مستمر في بيراميدز حتى الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد مرعي، وكيل اللاعبين، أنه لا صحة لمفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وقال مرعي، في تصريحات تليفزيونية، أن عبدالله السعيد مستمر مع بيراميدز لحين اعتزاله كرة القدم.

وأضاف: "عبد الله السعيد لن يرحل عن بيراميدز وهذا الكلام نهائي".

واستقرت إدارة بيراميدز على بقاء القوام الأساسي للفريق وعدم التفريط في أي من الرباعي عبد الله السعيد وأحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف إكرامي، وذلك للمنافسة على بطولة الدوري العام والمنافسة على البطولة الأفريقية حال المشاركة فيها بالموسم الجديد، مؤكدين لكل الوسطاء أنه لن يتم تسويق أي من اللاعبين السابق ذكرهم مهما كانت المغريات، نظرا للحاجة لخدماتهم.

في الوقت الذي جددت إدارة بيراميدز مفاوضاتها مع الأهلي لضم ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأحمر، تمهيدا لضمه في الموسم الجديد، خاصة أن اللاعب لا يشارك مع فريقه بشكل منتظم وخرج من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بشكل كامل، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة دخول الأهلي وبيراميدز في مفاوضات حول بعض اللاعبين، حيث يرغب الأهلي في ضم إبراهيم عادل من بيراميدز، بينما يرغب الأخير في ضم ناصر ماهر وعدد آخر من اللاعبين الأهلاوية.