شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن للاعبى الاتحاد: الفوز على الزمالك ينقذ حلم موسم كامل من الجهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، من لاعبيه التحلى بالروح القتالية أمام الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم فى الأسبوع الـ29 من عمر الدورى الممتاز.

وقال العميد للاعبيه: "مباراة الزمالك تؤهلنا للكونفدرالية الموسم المقبل، لا مجال في التفريط فيها، الفوز بها ينقذ حلم موسم كامل من الجهد، وطموحات الجماهير تتعلق بأقدامكم وإصراركم".

وأضاف: "هدفنا من بداية الموسم هو حجز مقعد مؤهل للبطولات الأفريقية، والفرصة الآن تتعلق بمباراة واحدة، سنخوض مباراة الزمالك وكأنها نهائي مبكر لتحقيق الهدف المنشود".

ويملك الاتحاد السكندري فرصة ذهبية في التأهل للكونفدرالية رفقة المصري الذى يقبع في المركز الثالث برصيد 46، لكن هذا الحلم مشروط بالفوز على الزمالك غدًا، والوصول للمركز الرابع.

واستقر حسام حسن، على اختيار 20 لاعبا لمعسكر الفريق لمباراة الغد أمام الزمالك، واللاعبون هم: محمد صبحى و صبحى سليمان و عادل نيمار و أحمد حجى و محمود رزق والسيد سالم و محمد الصباحى وخالد قمر و عمار حمدى و صبرى رحيل و فوزى الحناوى و سيمو و عبد الغنى محمد و بلال السيد و هشام صلاح و محمد رجب و أحمد نبيل مانجا و خالد الغندور و مروان النجار ومروان عطية.

وشهدت القائمة عودة خالد الغندور لقائمة الفريق والذي يعاني من كسر فى الوجه فى مباراة الإسماعيلي الأخيرة، بينما الغيابات بالجملة فى الفريق حيث يعاني حسام حسن من نقص حاد فى الصفوف.

وتشمل قائمة الغيابات جميع المحترفين بالفريق، سواء بالإصابة أو الغيابات الأخرى وهم: أكوى وعمر الميدانى ونانا و رماريو و رزاق سيسيه، بالإضافة إلى كريم الديب و محمود شعبان وعماد السيد.