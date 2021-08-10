شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي في أول رسالة بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي: "لنا عودة قريبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد الشناوي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، رسالة يطمئن فيها جمهوره بعد خضوعه الأسبوع الماضي لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا بعدما أصيب مؤخرا مع الفريق، ونشر الشناوي صورته بعد انتهاء الجراحة على حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق: " لئن شكرتم لأزيدنكم ???? اولاً الحمد لله علي كل شئ وشكر واجب لكلاً من ادارة نادي بيراميدز وجهازه الطبي علي ما قدموه من دعم واهتمام لي".



احمد الشناوى على انستجرام

وأضاف أحمد الشناوي في رسالته: "والشكر للجهاز الطبي لمنتخب مصر، وعلى رأسهم الدكتور محمد ابو العلا و د.مصطفي صدقي والكابتن أحمد يحيي الوكيل التاريخي للاعبين في مصر على التعب والجهد المبذول، وإن شاء الله لنا عودة قريبة.. نلتقي على خير بأمر الله شكراً".



تعافى الشناوى



احمد الشناوى بعد انتهاء الجراحة

وخضع أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، لجراحة الخميس الماضي في ألمانيا تحت إشراف فريق من أفضل الأطباء المتخصصين في إصابات الرباط الصليبي بعدما أصيب مؤخرا مع الفريق.



احمد الشناوى يخضع للعلاج

وخضع الحارس لجراحة الرباط الصليبي بالركبة بعدما أنهت إدارة بيراميدز إجراءات سفره مؤخرا ليجري الجراحة بنجاح، حيث سيبقى هناك لعدة أيام بناء على نتيجة العملية التي خضع لها.

وعقب عودة الحارس من ألمانيا سيتم تحديد موعد جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل على أمل الإسراع في عودته للملاعب مرة أخرى خلال أقصر فترة ممكنة.