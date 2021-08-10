شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: كنت أرفض تدريب سيراميكا منتصف الموسم.. وأعتذر لجهازى المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ضياء السيد، المدير الفنى السابق لسيراميكا، الذى تمت إقالته مؤخرا عن أنه كان يرفض تولى مسئولية الفريق فى منتصف الموسم قبل الموافقة.

وحرص السيد، خلال حواره لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1، على تقديم الاعتذار لجهازه المعاون، مشيرا إلى أن طريقة الإقالة كانت بصورة فى قمة عدم الاحترام.

خلال 9 مباريات خاضها سيراميكا تحت قيادة ضياء السيد، نجح الفريق فى تحقيق فوز وحيد على حساب نادى بيراميدز، وتعادل فى خمس مباريات وخسر فى 3 آخرين.

ودخل ضياء السيد، نجم الأهلي، ومنتخب مصر السابق، دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر الأولمبى خلفا لشوقى غريب المدير الفنى السابق.

وفتح اتحاد الكرة ملف المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبى خلفا لشوقى غريب، استعدادا لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا والتى ستصعد الفرق الثلاثة الأولى بها إلى أولمبياد باريس 2024.