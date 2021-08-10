شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه للإسكندرية اليوم لخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى اليوم الثلاثاء، تحضيراته لمواجهة الإسماعيلى غدا الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يخوض ألفريق الأحمر مرأنه على ملعب مختار التتش قبل الدخول فى معسكر استعدادا لمواجهة الدرأويش الصعبة غدا.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه خلال مباراتهم الأخيرة ضد سيراميكا ، من أجل تفادى الوقوع فيها خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بدءا من مباراة الإسماعيلى يوم الأربعاء المقبل فى الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

ويتوجه فريق الأهلى إلى الإسكندرية مساء اليوم للمبيت بأحد فنادقها استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى المبارة التى يرغب ألفريق الأحمر فى حصد نقاطها الثلاث لضمان الاستمرار على صدارة الدوري.

وحذر موسيمانى لاعبى الأهلى من آفة إهدار ألفرص أمام المرمى، وطالبهم بضرورة التركيز والهدوء واستغلال كل ألفرص التى تتاح لهم أمام المرمى، لاسيما وأن ألفريق يلعب فى فترة حرجة من عمر الدوري، حيث حث موسيمانى لاعبيه على ضرورة التركيز الشديد واللعب على حسم المباراة مؤخرا وعدم الآنتظار للأمتار الأخيرة من عمر المباراة لحسمها وضرورة التزام كل لاعب بالأدوار المطلوبة منه داخل الملعب فيما يخص الشق الهجومى أو الدفاعي، وضرورة التعامل مع كل مباراة على حدة.

على جانب آخر، يختتم فريق الأهلى اليوم الثلاثاء تحضيراته لمواجهة الإسماعيلى غدا الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يخوض ألفريق الأحمر مرأنه على ملعب مختار التتش قبل الدخول فى معسكر استعدادا لمواجهة الدرأويش الصعبة غدا.

و حرص بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه خلال مباراتهم الأخيرة ضد سيراميكا ، من أجل تفادى الوقوع فيها خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بدءا من مباراة الإسماعيلى يوم الأربعاء المقبل فى الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

فى ذات السياق، يتوجه فريق الأهلى إلى الإسكندرية مساء اليوم للمبيت بأحد فنادقها استعدادا لمواجهة الإسماعيلى غدا الأربعاء ضمن منافسات الدورى فى المبارة التى يرغب ألفريق الأحمر فى حصد نقاطها الثلاث لضمان الاستمرار على صدارة الدوري.

وحذر موسيمانى لاعبى الأهلى من آفة إهدار ألفرص أمام المرمى، وطالبهم بضرورة التركيز والهدوء واستغلال كل ألفرص التى تتاح لهم أمام المرمى، لاسيما وأن ألفريق يلعب فى فترة حرجة من عمر الدوري، حيث حث موسيمانى لاعبيه على ضرورة التركيز الشديد واللعب على حسم المباراة مؤخرا وعدم الآنتظار للأمتار الأخيرة من عمر المباراة لحسمها وضرورة التزام كل لاعب بالأدوار المطلوبة منه داخل الملعب فيما يخص الشق الهجومى أو الدفاعي، وضرورة التعامل مع كل مباراة على حدة.