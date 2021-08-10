شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى: أمتلك العديد من العروض ولكن أنا تحت أمر بيراميدز في أي قرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر منسى، مهاجم طلائع الجيش المعار من نادى بيراميدز، أنه يمتلك العديد من العروض في الفترة الحالية، ولكنه سيعود لبيراميدز في نهاية الموسم لاستكمال عقدى الذى يتبقى به موسم آخر.

وقال ناصر منسى، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "كان نفسى أشارك في وقت أكبر في أولمبياد طوكيو، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وعملنا اللى علينا وكان نفسنا نحقق ميدالية لمصر".

وأضاف ناصر منسى: "سأعود لبيراميدز الموسم المقبل لأن عقدى ما زال به موسم آخر، وأنا تحت أمر إدارة بيراميدز في أى شيء لو عاوزين أقعد أو أمشى".

وتابع مهاجم طلائع الجيش: "لدى الكثير من العروض خلال الفترة الحالية وانتظر موقف نادى بيراميدز وأركز حاليا على إنهاء مشوارى مع طلائع الجيش بشكل مميز".

وانتهت مباراة طلائع الجيش وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1 - 1 في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يتعادل ناصر منسي لطلائع الجيش في الدقيقة 87، وألغى الحكم محمود ناجى ركلة جزاء لفريق طلائع الجيش، وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" وسط اعتراضات شديدة من اللاعبين.