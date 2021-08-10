شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المصري: التأهل للكونفدرالية سيغير خريطة النادي وعلي ماهر سيجدد عقده معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدنان حلبية، عضو مجلس المصرى، إن على ماهر المدير الفني للنادى البورسعيدى سيجدد تعاقده مع النادى، وسيستمر مع الفريق الموسم المقبل، خاصة بعد التأهل للكونفدرالية.

وأضاف عدنان حلبية، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "شرفنا جمهور بورسعيد بتأهلنا مجددا إلى الكونفدرالية، وعقلية النادى المصرى ستجعلنا نتمسك بالمركز الثالث في جدول الدورى على الرغم من تأهلنا للكونفدرالية".

وتابع عضو نادى المصرى: "المهندس سمير حلبية صرف مكافأة فورية للاعبين بعد التأهل للكونفدرالية، بالإضافة إلى مكافأة الفوز على المقاولون 3/1 بشكل فورى".

وأردف: "على ماهر سيجدد عقده مع المصرى وكل الأمور ستتغير بعد التأهل للكونفدرالية، حيث ستتغير خريطة النادى التعاقدية والراحلين والصفقات التي سيتم التعاقد معه لتتناسب مع المنافسة التي سيكون عليها المصرى في الموسم المقبل، ومن الممكن أن تؤثر على فكرة رحيل كريم العراقى أو عمر كمال".

وأعلن نادى المصرى البورسعيدى عن تلقيه خطابا رسميا من اتحاد الكرة، يفيد مشاركة الفريق في النسخة التاسعة عشرة من البطولة الكونفدرالية الأفريقية التي تنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكتب الحساب الرسمي للنادي المصري على موقع "تويتر": "تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار فريق المصري للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من البطولة الكونفدرالية الأفريقية التي تنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل".