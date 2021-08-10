شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يطلب الدعاء لـ"مؤمن زكريا": برحمة ربنا هتقوم بالسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وليد سليمان، نجم الأهلي، على مساندة مؤمن زكريا بعد التعرض لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، ونشر الحاوى صورة لمؤمن زكريا معلقا عليها:"يا رب يا رب يا رب اللهم انت الشافي العافي الدعاء بالله عليكم الدعاء هتخف يامؤمن باذن الله بدعوات كل الناس بدعوات الامهات والاباء بدعوات مصر والوطن العربي برحمه ربنا هتقوم بالسلامه اللهم اني عبدك اسألك بقدرتك وعظمتك شفاء عاجلا ياالله ياحنان يامنان".

كشف مصدر مطلع مُقرّب من مؤمن زكريا، نجم الأهلي، حالة اللاعب خلال الساعات الماضية، بعدما نُشرت صورة للاعب بأحد المستشفيات.

وقال المصدر، إن مؤمن زكريا شعر بـ"دوخة"، واختل توازنه ظهر اليوم، الإثنين، خلال تواجده في منزله، فتم نقله إلى مستشفى قريب منزله في مصر الجديدة.

وأوضح المصدر أن الأطباء قاموا بتعليق "محاليل" لمؤمن زكريا كما أجرى أشعة على "المخ"، بعدما اختل توازنه وسقط على الأرض في منزله.

وأكد المصدر أن حالة مؤمن زكريا مُطمئنة، وسيُغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة .

وأوضح المصدر أن مؤمن زكريا قد "تقيأ" قبل الذهاب للمستشفي لكن الأمور استقرت حاليا، وشدد على أن نجم الأهلي يتفاعل مع زوجته التى تتواجد برفقته في المستشفي حاليا.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر أبعده عن كرة القدم الفترة الماضية ويتلقى علاجا للتعافي من هذا المرض.