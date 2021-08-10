شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد القادر: لا بد من محاسبة المخفق في الأولمبياد ومكافأة الناجحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الناقد الرياضى شريف عبد القادر، محاسبة الاتحادات التي أخفقت في أولمبياد طوكيو 2020، زى ما بنشيد بالاتحاد التي حققت إنجازات كبيرة.

وقال شريف عبد القادر، مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لازم نفهم الهدف من المشاركة من الأولمبياد، وللأسف الناس اللى على السوشيال وبعض الإعلاميين تعاملوا مع الحدث على أنه عادى ولكن دا حدث تاريخى وشرف كبير لمصر لأنك بتشارك كبطل لقارتك أو محقق رقم التأهل لمنافسة أفضل اللاعبين في العالم وصدرنا إحباط للاعبين الذين لم يشاركوا من بدرى لعدم الكلام الكبير اللى اتكتب عن أول يومين مثل خروج حزين".

وأضاف الناقد الرياضى: "ما حققته البعثة الأولمبية جيدة وتصل إلى حد الممتاز في بعض الألعاب خاصة التايكوندو والكاراتيه، ولو كنت سألت أي حد في اللجنة الأولمبية كان هيقولك من 5 ميداليات أو 6 بالكثير، ولكن الاختلاف سيكون في مين هيحققهم زى كيشو وسيف عيسى وأحمد الجندى وجيانا فاروق".

وتابع: "فيه ميداليتين جت بمعجزة هي ميدالية هداية ملاك لانها غيرت وزنها بسبب تأجيل البطولة بالإضافة إلى أنها تزوجت، وفيريال أشرف اللى كانت مفاجأة البطولة".

واستطرد: "صرفنا 320 مليون جنيه ما يوازى 16 مليون دولار وهو ما يعادل تجهيز 3 أبطال في أمريكا لتحقيق الميدالية إحنا جهزنا بهم كل الأبطال، بالإضافة إلى الشركات الراعية، لكن هناك اتحادات أخفقت، وحققت نتائج سيئة فلازم نحاسب المخفقين زى ما بنكافئ الاتحادات التي حققت ميداليات ولازم نتوقف عند ميدالية أحمد الجندى اللى حقق ميدالية في 5 لعبات ودا إنجاز، وكان من المتوقع أنه يحققها لأنه بطل عالم.

واختتم شريف عبد القادر: "مصر اتحرمت من ميداليتين أو ثلاثة من رفع الأثقال، ولازم نحاسب المتسبب في إيقاف الاتحاد والسقوط في المنشطات".