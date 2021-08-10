شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: سقف التعاقدات قد يحرمنا من مصطفى فتحى ونحاول ضم ناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، مدرب نادى سموحة، أن التعادل أمام إنبى في مباراة الدورى جاءت بسبب الإرهاق، في المباراة التي أقيمت الإثنين في إطار الأسبوع التاسع والعشرين من الدورى.

وقال أحمد سامى، خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "سقف التعاقدات في سموحة قد تكون عائقا أمام مصطفى فتحى في البقاء معنا، ولكن متمسكون بضمه، وهو مرتاح جدا في الإسكندرية معنا واستعاد مستواه هنا ولكن القرار سيكون للزمالك".

وأضاف مدرب سموحة: "مش شرط حسام حسن ينتقل إلى الزمالك وقد ينتقل إلى ناد آخر، وحسام لاعب كبير ويمتلك إمكانيات كبيرة ولو لم يرحل عن الفريق لكان سموحة حسم التأهل للكونفدرالية في الموسم المقبل".

وتابع أحمد سامى: "بنحاول ضم ناصر ماهر من الأهلى حال الخروج معارا ولكن من الممكن أن يبع الأهلى اللاعب فهناك أكثر من نادى يرغب في التعاقد مع ناصر لأنه موهبة كبيرة".

فقد فريق سموحة فرصة المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، بعد التعادل السلبي أمام إنبي، ليُبقي على فرص بيراميدز في التأهل، حيث يحتاج الفريق السماوي لتعثر الاتحاد السكندري أمام الزمالك من أجل المشاركة في البطولة الأفريقية.

وارتقى سموحة إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

وأنقذت تقنية الـ"VAR" فريق سموحة من الخسارة أمام إنبي بعدما ألغى الحكم أحمد العدوى الهف الذى سجله محمد شريف حتحوت لاعب الفريق البترولى بداعى التسلل لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى في اللقاء الذى جمعهما مساء الإثنين باستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الـ29 للدورى.