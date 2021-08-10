شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الاهلي والزمالك على قمة الدوري.. لمن يبتسم شط الإسكندرية في الجولة 29؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتقل صراع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك إلى الإسكندرية في محطة جديدة من عمر الدوري المصري الممتاز، ويستضيف المارد الاحمر منافسه الإسماعيلي غدا الأربعاء باستاد الإسكندرية وهو نفس الملعب الذي يستضيف المواجهة الكلاسيكية الأخرى بين الاتحاد السكندري وضيفه الزمالك اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، انتصارا كبيرا على فريق غزل المحلة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت، بثلاثة أهداف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليُشعل المنافسة على قمة ترتيب الدورى هذا الموسم، ليرفع رصيده للنقطة 64 بعدما خاض 28 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.

فيما نجح الأهلي في تحقيق فوز غال على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة، وبذلك رفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 64 فى صدارة الدوري بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 22.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدورى للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدورى رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى.

يتفوق الأهلى على الزمالك فى صدارة الدورى بفارق المواجهات المباشرة بعدما فاز فى مباراة الدور الأول بهدفين لهدف وتعادل فى مباراة العودة بهدف لكل فريق.

يتبقى للزمالك 6 مباريات مع "الاتحاد السكندرى والإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".

ويتبقى للأهلى 6 مباريات مع "الإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

لائحة الدورى المصري للموسم الحالى 2020 / 2021 تنص على أنه فى حال التساوى فى النقاط سيعود لفارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، باستثناء مراكز الهبوط والمربع الذهبى بنهاية المسابقة، حيث يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة أولا، وفى حال التساوى يتم الاحتكام لفارق الأهداف فى المواجهات المباشرة، ثم فى حال التساوى يتم اللجوء لفارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة.

وحال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط بنهاية الموسم الحالى سيكون من شأنه تتويج الأهلى بلقب الدورى، باعتباره المتفوق فى المواجهات المباشرة، بعدما فاز فى مباراة الدور الأول على الزمالك بقمة الدور الأول، قبل أن يتعادل القطبان معا فى مباراة الأهلي، حيث حصل الفريق الأحمر على 4 نقاط من المواجهات المباشرة ولم يحصل الفريق الأبيض سوى على نقطة وحيدة، وهو ما يمهد طريق الأهلى للتويج بالدرع الـ43 فى تاريخه حال تساوى الفريقين فى النقاط مع نهاية الموسم الحالي.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى الدورى

-الجولة الـ29.. الاتحاد السكندرى ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية فى التاسعة مساءً.

-الجولة الـ30.. الإسماعيلى ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية فى السابعة مساءً.

-الجولة الـ31.. الزمالك ضد وادى دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة فى التاسعة مساءً.

-الجولة الـ32.. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد فى التاسعة مساءً.

-الجولة الـ33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربى أحد يومى 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

-الجولة الـ34.. البنك الأهلى ضد الزمالك أحد يومى 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.

مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدوري

الاهلى & الاسماعيلى..الأربعاء 11 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية

الاهلى & انبى ..السبت 14 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & طلائع الجيش..الثلاثاء 17 أغسطس 9 مساء على استاد السويس

الاهلى& المصرى البورسعيدى..الجمعة 20 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية

الجونة مع الأهلى أحد يومىّ 23 أو 24 أغسطس.

أسوان مع الأهلى أحد يومى 26 أو 27 أغسطس.