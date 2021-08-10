شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة السوبر المؤجل لكرة اليد بعد البطولة الأفريقية للكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، عن تحديد موعد جديد للسوبر الأفريقى المؤجل بعد بطولة الكؤوس الأفريقية بالمغرب المحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر القادم.

وقال البلتاجي، فى تصريح لبرنامج ملاعب الأبطال الذى يذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، أنه من الصعب أن يتم تحديد الموعد الجديد قبل بطولة الكؤوس نظرا لضيق الوقت.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، قد قرر تأجيل مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان محدد لها يوم 18 أغسطس الجارى بالقاهرة، بعد طلب الاتحاد المصرى بناء إلى طلب الناديين من أجل إراحة الدوليين، خاصة أن البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو ستصل غدا الثلاثاء، بعد إحراز المركز الرابع فى الأولمبياد.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعدا لاحقا ليقام اللقاء فى القاهرة بدلا من المغرب، بعد اعتذار النجم الساحلى التونسي عن مواجهة الزمالك ليتم استقرار الاتحاد الأفريقي على النادي الأهلي ليكون البديل.

ويأتى اعتذار النجم بسبب الأزمة المادية التى يعانى منها الفريق، مما أدى إلى رحيل عدد من نجومه، ليتسبب ذلك فى تفكير المسئولين فى الاعتذار عن المشاركة.