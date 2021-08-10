شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 / 8 / 2021 بالدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 10 / 8 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة غزل المحلة ووادى دجلة على استاد غزل المحلة ومباراة مصر المقاصة وسيراميكا على استاد المقاولون العرب وأخيراً الاتحاد السكندرى مع الزمالك على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة.

موعد مباراة غزل المحلة ووادى دجلة

تقام مباراة غزل المحلة ووادى دجلة في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد غزل المحلة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بثلاثية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة فيما خسر غزلان دجلة من الأهلي بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

موعد مباراة مصر المقاصة وسيراميكا

تقام مباراة مصر المقاصة وسيراميكا في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى برباعية مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة فيما خسر سيراميكا برباعية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والزمالك

تقام مباراة الاتحاد السكندرى والزمالك في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين نهائيًا بالنسبة للقلعة البيضاء، في ظل صراعه مع الأهلي، على صدارة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتاج الزمالك للفوز في جميع مبارياته مع تعادل الأهلي على الأقل في مباراة واحدة، من أجل التتويج ببطولة الدوري، فيما يحتاج الأهلي للفوز في جميع مبارياته المقبلة فقط، دون النظر لنتائج القلعة البيضاء، خاصة وأنه يتفوق في المواجهات المباشرة أمام الزمالك.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.