شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: إحنا مش قيمتنا 6 ميداليات.. مصر أكبر من كده ولا بد من الحساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامى إبراهيم فايق، على نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020 وتحقيق 6 ميداليات فقط بعد السفر بـ134 لاعبا ولاعبة.

وقال إبراهيم فايق، خلال تقديمه برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "بنحب نشوف نفسنا ناجحين بنحب نشوف حجمنا الحقيقى أننا بلد كبير على مستوى الإمكانيات، وإحنا واحد من البلدان اللى ربنا أنعم عليها بوجود ثلث شعبها من الشباب، وأطلق علينا من فترات إننا بلد الـ20 مليون شاب".

وأضاف: "حجم الإنجاز هو 6 ميداليات فقط وفرحنا به لأننا كنت منتظرين أي ميدالية وفرحنا واتبسطنا بهم، ولكن لازم نحاسب نفسنا بموضوعية لأن مصر في المركز 54 في الترتيب، فمينفعش جنوب أفريقيا تسبقنا لأنها واخدة ذهب أكثر منك وكمان فيلبين تسبقنا في الترتيب وفيه دولة اسمها جزر الباهاما في الترتيب 42 لأنها جابت 2 ذهب".

وتابع: "أنا أستحق أحسن من كده، مش معنى كده أنى مش فرحان بالـ6 ميداليات، لا كنا نستحق أكثر من كدة وكان الطموح أكبر من كدة، أعلم أن المنافسات ليست مضمونة ولكن الإعداد للأولمبياد تمنحنا نتائج أفضل من كدة، وإذا كنا نتكلم أن مصر ضمت 142 مشاركا فكان المفروض نجيب ميداليات أكبر".

واستطرد: "سارة سمير قالت على حسابها أن مجموع الأوزان بتاعة الذهبية أقل من مجموعى ولو كنت موجودة كنت فرحتكم وقدر الله وما شاء الله، دا غير محمد إيهاب، وليه لحد النهاردة لم يفتح تحقيق في مسألة رفع الأثقال يقولنا مين المتسبب في إيقافه بسبب المنشطات، لأن اللى دفع الثمن إحنا الشعب والأبطال، وعاوز أقول أن مثل هذه الأخطاء لا يمكن أن تغتفر أو تعدى بدون حساب".

وأردف: "هل الصح أن وانا بطلع الناس أقول هطلع الـ134 لاعبا ويكلفونا الملايين، ولا الصح أنى أطلع اللى مضمون هيجيب ميدالية أو هينافس عليه وأوفر الفلوس على مصر وأعطى للاعبين المضمونين رعاية أكبر لتحقيق الهدف، لأنى صرفت عليه بشكل أكبر وأحقق 12 أو 13 ميدالية، زى معظم الدول اللى مسافرة بعدد أقل وجابت ميداليات أكثر منى".

واختتم: "فلازم نتعلم من الماضى ولازم نتحاسب إزاى تصرف 200 مليون جنيه على 134 لاعبا ولاعبة ويكون المردود 6 ميداليات، ولو المبلغ ده مش كافى لجلب الميداليات على 134، فكان لازم تاخد المضمون وتصرف عليهم 200 مليون وناخد ميداليات أكثر".