شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأندية المشاركة فى البطولة الأفريقية لأبطال الكؤوس لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة اليد عن قائمة الفرق المشاركة فى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل بالمغرب.

وتضم قائمة الأندية كلا من: رد ستار الإيفوارى و الأهلى المصرى و أ أس أف أ السنغالي و فاب الكاميرونى و إنتر كلوب الأنجولي و وداد سمارة المغربى و ريما النيجيرى و جى أس كى الكونغولى.





قرر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، تأجيل مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان محدد لها يوم 18 أغسطس الجارى بالقاهرة، بعد طلب الاتحاد المصرى بناء إلى طلب الناديين من أجل إراحة الدوليين، خاصة أن البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو ستصل غدا الثلاثاء، بعد إحراز المركز الرابع فى الأولمبياد.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعدا لاحقا ليقام اللقاء فى القاهرة بدلا من المغرب، بعد اعتذار النجم الساحلى التونسي عن مواجهة الزمالك ليتم استقرار الاتحاد الأفريقي على النادي الأهلي ليكون البديل.

ويأتى اعتذار النجم بسبب الأزمة المادية التى يعانى منها الفريق، مما أدى إلى رحيل عدد من نجومه، ليتسبب ذلك فى تفكير المسئولين فى الاعتذار عن المشاركة.