شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق لـ كهربا: "هتتأرجز على مين دا إحنا مسيطرين".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى، صورا أثناء هزاره مع محمود عبد المنعم كهربا خلال مران النادى الأهلى استعدادا لمواجهة الإسماعيلى، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأربعاء المقبل.

وعلق أكرم توفيق على الصور الذى نشرها على حسابه على موقع "تويتر": "هتتأرجز على مين دا احنا مسيطرين".

ويدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء الأربعاء اختبارا صعبا حينما يواجه نظيره الاسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزا غاليا على سيراميكا برباعية دون رد فيما تعادل الدراويش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الاهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

ويراهن الاهلى على الفوز على الاسماعيلى الليلة للبقاء على قمة الدوري التي وصل إليها بعد التساوى مع الزمالك برصيد 64 نقطة، ولكن أفضلية المواجهات المباشرة والأهداف لصالح المارد الأحمر .

وتتبقى للأهلى 6 مباريات مع "الإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".