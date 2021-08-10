شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار كهربا في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي رغم عودة طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على استمرار الدفع بمحمود كهربا في مباراة الفريق الأحمر القادمة ضد الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

ورغم عودة طاهر طاهر المنتظرة لقائمة الأهلي في المباراة القادمة ضد الإسماعيلي، إلا أن ذلك لن يمنع محمود كهربا من الاستمرار في المشاركة أساسيا كما حدث في الفترة الماضية، حيث سيتواجد طاهر على دكة البدلاء ويتم الدفع به وفقا لظروف المباراة.

جدير بالذكر أن طاهر طاهر كان يشارك أساسيا في مركز الجناح الأيسر، قبل أن ينضم للمنتخب الأولمبي ومنذ ذلك الوقت يشارك كهربا بشكل أساسي مع الأهلي ونجح في حجز مكان بقائمة الفريق الأحمر بعد تألقه في الفترة الأخيرة وتفضيل الجهاز الفني منحه فرصة أساسية.

وفضل الجهاز الفني للأهلي منح راحة سلبية لطاهر طاهر في آخر مباراتين ضد وادي دجلة وسيراميكا، بسبب تعرضه لكدمة في إصبع القدم خلال المشاركة في أولمبياد طوكيو رفقة المنتخب الأولمبي، ولكن سينتظم اللاعب في تدريبات الأهلي بدءا من غد الاثنين.

ويستعيد الأهلي جهود أكثر من لاعب في مباراة الإسماعيلي مثل طاهر طاهر وصلاح محسن ، بينما لم يتحدد موقف بدر بانون بعد إصابته بفيروس كورونا.