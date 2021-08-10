شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر: المصري يقدم موسما تاريخيا.. ونحتاج التدعيم قبل الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى على ماهر، المدير الفنى للنادى المصرى، أن الفريق البورسعيدي يقدم موسما تاريخيا فى الدورى هذا العام، وقال ماهر فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، أن الفريق يحتاج تدعيم قبل المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.

واستعاد علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، أمجاد الفريق البورسعيدي خلال الموسم الجاري، لينقل الفريق الأخضر من فريق كان ينافس على البقاء في الموسم الماضي، إلى فريق آخر يحتل المركز الثالث بالموسم الجاري متفوقا على الكثير من الفرق القوية، وقاد علي ماهر النادي المصري في 29 مباراة بالدوري، حقق خلالهم 12 فوزا وتعادل في 10 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 لقاءات أخرى.

كما قرر علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، استمرار الفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها على استاد الإسكندرية في التاسعة مساء الخميس المقبل.