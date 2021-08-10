شكرا لقرائتكم خبر عن النادي المصري: نتمنى الشفاء العاجل لنجمنا السابق مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم النادى المصرى البورسعيدى، مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى الذى يعانى حاليا من وعكة صحية نقل على أثرها للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبيبة.

ونشر الحساب الرسمي لنادى المصرى البورسعيدى على موقع "تويتر"، صورة لمؤمن زكريا معلقا على الصورة: "خالص أمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل لنجمنا السابق مؤمن زكريا، والذي يعاني من وعكة صحية نُقِل على أثرها للمستشفى".

كشف مصدر مطلع مُقرّب من مؤمن زكريا، نجم الأهلي، حالة اللاعب خلال الساعات الماضية، بعدما نُشرت صورة للاعب بأحد المستشفيات.

وقال المصدر، إن مؤمن زكريا شعر بـ"دوخة"، واختل توازنه ظهر الإثنين، خلال تواجده في منزله، فتم نقله إلى مستشفى قريب منزله في مصر الجديدة .

وأوضح المصدر أن الأطباء قاموا بتعليق "محاليل" لمؤمن زكريا كما أجرى أشعة على "المخ"، بعدما اختل توازنه وسقط على الأرض في منزله.

وأكد المصدر أن حالة مؤمن زكريا مُطمئنة، وسيُغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.