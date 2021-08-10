شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تفاضل بين الحنفي وجريشة وعاشور لمباراة الأهلي والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة، بين الثلاثى محمد الحنفى وجهاد جريشة ومحمود عاشور لإدارة مباراة الغد بين الأهلي والإسماعيلي، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري.

واستقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على ترشيح ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في النسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا، على أن يشارك النادي المصري في الكونفدرالية بوصفه صاحب المركز الثالث حاليا، جاء ذلك بعدما استقرت اللجنة على اعتماد ترتيب الأندية في الجدول قبل آخر موعد لإرسال القائمة اليوم الثلاثاء وهو آخر موعد لإرسال أسماء الأندية وفقا لقرار الكاف.

كان اتحاد الكرة قد قدم طلبا للكاف لاستثناء الأندية المصرية من إرسال القوائم الأولى لها خلال المدة المقررة على أن يتم إرسالها فى بداية الشهر المقبل، إلا أن مسئولى الاتحاد الأفريقى رفضوا طلب الجبلاية وألزموهم بضرورة إرسال القوائم اليوم الثلاثاء كموعد نهائى.

على جانب آخر كشف مسئولو اتحاد الكرة، على أن أندية الدوري الممتاز لم تطلب الاستعانة بحكام أجانب خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري في الأسابيع الخمسة الأخيرة، كما يتردد.

وقال مسئولو الجبلاية، إنه لن تتم الاستعانة بحكام أجانب فى مباريات الدوري المصري، كما كان يحدث فى الماضي، وأن الأولوية للحكام المصريين وتحديدًا بعد إسناد قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك لحكام مصريين، وبالتالي أى طلب سيقدم باستقدام حكام أجانب سيتم رفضه.