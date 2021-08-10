شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف مصير السوبر المصري وموعد مباريات الكأس المقترح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أنه لم تتم مناقشة موعد مقترح للسوبر المصري، مضيفا: "لم نتحدث عن موعد مقترح عن السوبر المصري، ولا توجد احتمالية لإلغاء المباراة والكأس سيكون بعد نهاية الدوري وفترة التوقف الدولي في الغالب، ولا نيه لإلغائه".

وأضاف عوض: "الجماهير التي كانت تنتقدنا علموا أننا كان لدينا حق بسبب ضغط مباريات الدوري في البداية وقيل لماذا تضغطونا والدوري سيذهب لنادي معين وعندما اجتمعنا مع الأندية قولنا لهم من لديه اقتراح خارج ما نتحدث عنه يقوله، ممثلو الأندية قالوا لا يوجد حل، ضغط الجدول هذا الموسم ضروري ليسير الموسم المقبل بشكل جيد والأندية كانت مضغوطة فعلا لكن ذلك لم يكن لمصلحة نادي بعينه ولكن للمصلحة العامة".

وتحدث عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري عن اختيار رابع الأندية المتأهلة للبطولات الأفريقية في الموسم الجديد، قائلا: "بقالنا 5 أو 6 ساعات في حالة جدل وارتباك مش معروف إيه سببها وهناك لائحة، وبمنتهى الوضوح الأهلي كده كده متأهل كبطل دوري الأبطال، الزمالك موجود كوصيف، في المركز الثالث المصري سيتأهل الكونفدرالية، يتبقى المركز الرابع، وتم خروج نادي سموحة من الحسابات بشكل رسمي".

وأضاف: "لو الاتحاد كسب الزمالك هيبقى هو الرابع، لأن في اللائحة إن لو معاد تقديم أسماء الأندية المشاركة في البطولة الإفريقية جه ولسه الموسم لم ينته فلازم تبعت الأندية بترتيب الوضع في آخر مدة زمنية متاحة لك".

واختتم: "الوضع النهائي وفقًا للكاف هو يوم 10 أغسطس، وبناء عليه لما تخلص ماتشات يوم الثلاثاء سنقوم بإرسال للكاف من هو صاحب المركز الرابع المنضم للكونفدرالية".