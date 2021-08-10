شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: الحكام "حاملو الراية" فى مصر لا يملكون رخصة فار ما عدا محمود الرجال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن هناك عدة تخصصات في حكام الفيديو هي رخصة حكم الساحة أو الصفارة، ورخصة حكم الفار ومساعد الفار الذين يتواجدون في سيارة الفار أو "الكابينة"، والحكام المساعدين "حاملى الراية" وهم لا يحملون الرخصة في مصر حتى الأن.
قال وجيه أحمد لـ"الخليج 365"، إن جميع الحكام المساعدين "حاملى الراية" في مصر لا يملكون رخصة فار ما عدا الحكم الدولى المساعد محمود أبو الرجال الذى حصل عليها من الكاف.
وأضاف أنه لا صحة لما تردد حول عدم امتلاك حكام الفيديو في مباراة الأهلى وسيراميكا رخصة الفار، مشددا على أن نادر قمر الدولة يمتلك رخصة الفار ولعب 17 مباراة هذا الموسم كحكم فار.
وكان الأهلي قد فاز على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب استاد السلام.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم الأخيرة ضد سيراميكا خاصة التباري فى إهدار الفرص أمام المرمى، وطالبهم بضرورة التركيز والهدوء واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى، خاصة أن الفريق يلعب في فترة حرجة من عمر الدوري.
واحتسب الحكم الدولى أمين عمر، فى تقريره، الهدف الثالث لفريق الأهلى فى شباك سيراميكا فى المباراة التى جرت بينهما فى الدورى، باسم جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن أجايي عندما سدد الكرة فى اتجاه المرمى كان يتعمد التصويب لتسجيل الهدف، واصطدام الكرة بأحد المدافعين ودخولها المرمى لا يمنع احتساب الهدف باسم أجايي.