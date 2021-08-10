اتحاد الكرة: كأس مصر بعد نهاية الدوري.. ولا نيه لإلغاء السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أنه استكمال مباريات الكأس ستكون بعد نهاية مباريات الدوري.

وقال عوض عبر قناة صدى البلد: "لم نتطرق للحدث عن موعد مقترح بشأن السوبر المصري، ولا يوجد احتمالية لإلغاء المباراة".

وأوضح أن باقي مباريات الكأس ستكون بعد نهاية الدوري وفترة التوقف الدولي في الغالب.

وأشار إلى أن الأندية ترى أنها تعرضت للظلم بسبب اللائحة من المفترض أنها وافقت عليها في وقت سابق، لافتًا ان الحديث عن ظلم او غير ظلم ليس له اساس من الصحة".

وأتم تصريحاته:" الحديث عن عدم تكافوء يكون في حالة عدم وجود نص في اللائحة، لكن هناك لائحة ولا استطيع أن اخالفها ".