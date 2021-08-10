اتحاد الكرة: سنرسل لـ "كاف" صاحب المركز الرابع بنهاية مباريات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أنه ليس هناك مبرر لحالة الجدل خلال الساعات الماضية وارتباك غير معروف سبب، نظرا لخروج لائحة الفرق المقرر مشاركتها في الكونفدرالية.

وقال عوض في تصريحات لقناة صدى البلد:" هناك لائحة، وبمنتهى الوضوح الأهلي متأهل كبطل دوري الأبطال، والزمالك موجود كوصيف للدوري، وفي المركز الثالث المصري سيتأهل الكونفدرالية، يتبقى المركز الرابع، وتم خروج نادي سموحة من الحسابات بشكل رسمي".

وأكمل:" لو الاتحاد فاز على الزمالك سيكون هو الرابع المتأهل للكونفدرالية، لأن هناك لائحة ان لو موعد تقديم اسماء الأندية المشاركة في البطولة الإفريقية أتى والموسم لم ينته فلابد من إرسال الأندية بترتيب الوضع في آخر مدة زمنية متاحة لك".

وتابع:" الوضع النهائي وفقًا للكاف هو يوم 10 أغسطس وبناء عليه حين تنتهي مباريات يوم الثلاثاء سنقوم بإرسال للكاف من هو صاحب المركز الرابع المنضم للكونفدرالية".

وأتم:" وصيف الكأس يتأهل للكونفدرالية في حالة وجود لائحة بتوضح موقف من سينضم للكونفدرالية، لكن هناك لائحة بالفعل واضحة وصريحة".