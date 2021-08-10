العراقي: لم أتسبب في أي هدف بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب كريم العراقي، ظهير أيمن فريق المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي، عن رضاه عن المستوى الذي ظهر به في أولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أن مفاوضات الزمالك لضمه لا تشغله.

وقال العراقي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أشعر بالرضا عن أدائي في الأولمبياد، أقيم مستواي من خلال الخبراء الذين أعمل معهم".

وأضاف: "ظهرت بمستوى أقل من المستوى الذي ظهرت به في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، قد يكون ذلك بسبب الإصابة أو ربما لأننا لعبنا أمام فرق كبيرة، لكن عن نفسي لم أتسبب في أي هدف من ناحيتي".

وتابع: "أحاول استعادة مستواي الذي ظهرت به في بطولة إفريقيا".

وعن مفاوضات الزمالك للتعاقد معه، أكد العراقي: "النادي المصري كبير ولا تشغلني أي مفاوضات، جددت تعاقدي مع المصري ومستمر مع الفريق، أنا بورسعيدي وسيكون من الفخر لي البقاء مع بلدي".