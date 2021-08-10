وكيلهما: الأهلي يحتاج لسعد سمر.. والتجديد للسولية في مراحله الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد تامر النحاس، وكيل أعمال اللاعب سعد سمير، أنه يتعجب من الحديث حول وجود عروض بشأن رحيل مدافع الأهلي.

وقال النحاس في تصريحات لقناة صدى البلد:" سعد سمير جدد تعاقده مع الأهلي في بداية الموسم، ويشارك حاليا بعد التعافي من الإصابة الي ابعدته خلال الفترة الماضية".

وأضاف:" الحقيقة ان الاهلي في علاقة جيدة مع سعد سمير، واللاعب دوره في غرفة الملابس وهذا دور ثانوي لكن اللعب هو الدور الأهم".

وأوضح، أن الاحتياج في الأهلي لسعد سمير واضح، مؤكدًا أن الجميع يرى أن هناك ارتفاع في عدد الأهداف التي تستقبلها شباك النادي مؤخرا.

وانتقل للحديث بشأن أخر التطورات لملف تجديد التعاقد لعمرو السولية، مؤكدًا أن هناك تقارب شديد في وجهات النظر بين عمرو السولية والأهلي لتجديد التعاقد.

وتابع:" كان هناك عروض للسولية لكن امتداد الدوري أثر على الكلام في هذا الأمر".

وأتم تصريحاته:"منافسة الأهلي على الدوري ستجعل الأمور تحسم في نهاية الموسم، زالمفاوضات وصلت لمراحل نهائية وستنتهي بشكل إيجابي في النهاية".