المصري: سنتمسك بالمركز الثالث رغم التأهل للكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن سعي النادي للتمسك بالمركز الثالث رغم ضمان التأهل إلى الكونفدرالية، مشيرا إلى أن مصير كريم العراقي ظهير أيمن الفريق سيتغير.

وقال حلبية، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "شرَّفنا جمهور بورسعيد لتأهلنا مجددا إلى بطولة الكونفدرالية بالموسم المقبل، كافئنا وكافئ المجهود الذي يبذله المصري بالمشاركة في الكونفدرالية".

وأضاف: "ظهرنا بأداء جيد في الدوري رغم الإخفافات المتباعدة، تواجدنا في المركز الثالث ونتمنى أن نبقى في هذا المركز حتى نهاية الموسم بسبب عقلية النادي المصري ومن أجل إسعاد الجماهير".

وتابع: "مجلس إدارة النادي قرر صرف مكافآت مالية للاعبين، وعلي ماهر المدير الفني للفريق سيجدد عقده مع النادي".

وتابع: "الأمور اختلفت خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حيث سيتغير شكل الصفقات والانتقالات، وهو ما سيؤثر بالتأكيد على مصير كريم العراقي وعمر كامل عبدالواحد".

وأتم عضو مجلس إدارة المصري قائلا: "يجب أن نتمسك بالقوام الرئيسي لأننا سنمثل مصر في الكونفدرالية، لجنة التعاقدات تلقت تعليمات جديدة من رئيس النادي وهناك عمل متواصل لمواكبة المتغيرات".