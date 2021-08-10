شبه نهائي.. الزمالك والاتحاد يصطدمان بحذر من أجل المجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يواصل الزمالك رحلته في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، بتحدي الاتحاد السكندري في الجولة 29 في المسابقة مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية.



الزمالك يحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة والأهداف عن الأهلي المتصدر، ولكل منهما 64 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 41 نقطة من 28 مباراة، ويتيح له الفوز على الزمالك اقتحام المربع الذهبي واحتلال المركز الرابع.

شبه نهائي

كشف مصدر باتحاد الكرة لـ"يلا كورة" أن المصري تأهل إلى الكونفدرالية لاحتلاله المركز الثالث في الدوري قبل 10 أغسطس، وهو اليوم الأخير المحدد لإرسال أسماء الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية الموسم المقبل.

ليقرر الاتحاد إرسال اسم رابع الدوري بعد مباراة الزمالك والاتحاد مباشرة، وهو ما حول المباراة إلى شبه نهائي، نظراً لكونها الفرصة الأخيرة للاتحاد لبلوغ الكونفدرالية الإفريقية.

كما أنه من بين أخر الفرص المتاحة أمام الزمالك من أجل الاستمرار في المنافسة بقوة على قمة الدوري والسعي نحو لقب الدوري رقم 13 في تاريخه.

لا مجال للتعثر

الزمالك يعرف أن التعثر في أي مباراة من الست مباريات المتبقية قد يعني صراحة ضياع حلم الدوري، لأن منافسه الأهلي قد لا يتعثر.

النادي الأبيض سيتصدر مؤقتاً لمدة 24 ساعة في حالة الفوز على الاتحاد ويجعل الأهلي مطالباً بهزيمة الإسماعيلي لاستعادة صدارته.

لتستمر لعبة رمي الضغوطات من كل فريق على الأخر حتى نهاية مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستكشف في جولتها الأخيرة على الأرجح عن البطل.

حلم العميد

حسام حسن قاد فريق المصري من قبل إلى نصف نهائي الكونفدرالية، والآن باتت الفرصة أمامه سانحة وبقوة من أجل محاولة أخرى مع الاتحاد.

الفريق السكندري ليس بديل أمامه سوى الفوز على الزمالك من أجل الصعود إلى المركز الرابع وخطف بطاقة التأهل إلى الكونفدرالية رفقة المصري.

وفي حالة تعادل أو هزيمة الاتحاد سيفقد فرصة التأهل، وسيتعين على الانتظار للموسم المقبل من أجل محاولة جديدة، ليهدي بيراميدز البطاقة بدلاً منه.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 29 في الدوري الممتاز

التاريخ: 10 أغسطس 2021

التوقيت: 09:00 مساءً

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد الإسكندرية